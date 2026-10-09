Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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09.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Freitagmittag im Plus
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 30,64 CHF.
Das Papier von Amrize legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 30,64 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'749 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 30,80 CHF. Bei 30,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 233'820 Amrize-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 67,56 Prozent. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 2,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,606 USD je Amrize-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,49 USD je Amrize-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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