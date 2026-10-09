Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag stärker

Um 09:28 Uhr wies die Amrize-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 30,56 CHF nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'784 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 30,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 37'146 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 68,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 2,32 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,606 USD belaufen. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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