Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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09.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 33,53 CHF nach.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 3,1 Prozent auf 33,53 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'861 Punkten steht. Die Amrize-Aktie sank bis auf 33,48 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'198'459 Amrize-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,34 CHF) erklomm das Papier am 25.02.2026. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 34,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.09.2026 (33,48 CHF). Abschläge von 0,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,55 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 09.09.2026
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