Amrize Aktie News: Amrize am Mittag Verlust reich

Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 33,77 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'927 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Amrize-Aktie bis auf 33,71 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,10 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 539'873 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 52,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.09.2026 (33,64 CHF). Abschläge von 0,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 lud Amrize zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,55 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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