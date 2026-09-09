Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 34,42 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'983 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 34,10 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 34,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 94'878 Stück.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,16 Prozent. Am 02.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,64 CHF. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 2,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,55 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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