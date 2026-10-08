Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Abschlägen

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 30,17 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'709 Punkten realisiert. Die Amrize-Aktie sank bis auf 29,85 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 30,05 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 711'741 Amrize-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 70,17 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 29,85 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 1,06 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,606 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Amrize am 06.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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