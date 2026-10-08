Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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08.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 29,99 CHF.
Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 29,99 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'666 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Amrize-Aktie ging bis auf 29,95 CHF. Bei 30,05 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 308'947 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 71,19 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,95 CHF am 08.10.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,606 USD. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,49 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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