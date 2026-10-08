Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag im Minus

Die Amrize-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 30,06 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 29,99 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 30,05 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 61'203 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 70,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 29,99 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 0,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,606 USD belaufen. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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