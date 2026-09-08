Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Nachmittag ins Minus

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 34,74 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'065 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 34,64 CHF. Bei 35,71 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 485'978 Stück gehandelt.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,78 Prozent. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,64 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 3,17 Prozent würde die Amrize-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,603 USD. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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