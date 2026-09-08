Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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08.09.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize verbilligt sich am Dienstagmittag
Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 35,46 CHF abwärts.
Die Amrize-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 35,46 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'106 Punkten realisiert. Die Amrize-Aktie sank bis auf 35,22 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 35,71 CHF. Zuletzt wechselten 150'553 Amrize-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 44,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.09.2026 (33,64 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 5,13 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,603 USD je Aktie ausschütten. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Amrize 0,86 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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