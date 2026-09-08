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08.09.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag stärker

Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag stärker

Die Aktie von Amrize zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 35,60 CHF.

Amrize
35.27 CHF -1.05%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 35,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'119 Punkten steht. Die Amrize-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,78 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,71 CHF. Zuletzt wechselten 46'867 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 44,21 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,64 CHF am 02.09.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 5,51 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,603 USD aus. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,56 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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