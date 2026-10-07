Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Amrize-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 30,56 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'768 Punkten notiert. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 30,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 30,80 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 656'845 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 40,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 30,38 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 0,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,606 USD je Amrize-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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