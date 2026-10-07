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07.10.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 30,95 CHF ab.

Amrize
30.57 CHF -2.27%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 30,95 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'765 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 30,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 30,80 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 194'323 Amrize-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 39,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2026 bei 30,38 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,606 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 06.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 3.49 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,49 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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