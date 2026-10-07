Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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07.10.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize gibt am Vormittag nach
Die Aktie von Amrize gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 31,00 CHF.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 31,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'774 Punkten steht. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 30,80 CHF. Bei 30,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 26'782 Amrize-Aktien den Besitzer.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 01.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,38 CHF ab. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 2,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,606 USD belaufen. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,49 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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