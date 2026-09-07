Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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07.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize zieht am Nachmittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Amrize. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 35,85 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Amrize nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 35,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,97 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 478'552 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 43,21 Prozent wieder erreichen. Am 02.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,64 CHF. Abschläge von 6,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.49 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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