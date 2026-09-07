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07.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittag gestärkt

Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Mittag gestärkt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Amrize. Zuletzt ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 35,68 CHF.

Amrize
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Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 35,68 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'278 Punkten steht. Bei 35,86 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 241'603 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 43,89 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 33,64 CHF am 02.09.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 5,72 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,603 USD. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 3.49 Mrd. USD gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,56 USD je Amrize-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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