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07.09.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Montagvormittag auf rotes Terrain

Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Montagvormittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Amrize. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 35,40 CHF.

Amrize
35.66 CHF 0.61%
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Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 35,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'215 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 35,33 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,40 CHF. Der Tagesumsatz der Amrize-Aktie belief sich zuletzt auf 23'364 Aktien.

Am 25.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,34 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2026 Kursverluste bis auf 33,64 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 4,97 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,603 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.49 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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