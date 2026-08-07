Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag weit abgeschlagen

Die Amrize-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 7,6 Prozent auf 38,65 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'584 Punkten realisiert. Bei 37,34 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 39,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'770'979 Amrize-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 32,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2025 bei 35,20 CHF. Mit Abgaben von 8,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,661 USD aus. Die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 29.04.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,21 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -32,84 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.18 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Amrize-Bilanz für Q3 2026 wird am 03.11.2026 erwartet. Amrize dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,77 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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