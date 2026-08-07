Amrize Aktie News: Amrize knickt am Mittag ein

Um 12:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 10,3 Prozent auf 37,52 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'603 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 37,34 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,10 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 2'791'760 Stück.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,83 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,20 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 6,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Amrize seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,661 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte Amrize am 29.04.2026 vor. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 2.18 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -32,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 12.08.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,77 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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