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07.08.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize gibt am Vormittag deutlich nach

Amrize Aktie News: Amrize gibt am Vormittag deutlich nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,7 Prozent bei 38,58 CHF.

Amrize
38.04 CHF -9.75%
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Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 7,7 Prozent auf 38,58 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'566 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Amrize-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 37,98 CHF aus. Bei 39,10 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 357'282 Amrize-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,07 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2025 bei 35,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 9,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,661 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 29.04.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,21 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.18 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -32,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte Amrize möglicherweise am 12.08.2027 präsentieren.

In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,77 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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