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06.11.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Nachmittag seitwärts
Die Aktie von Amrize zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Amrize-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 34,87 CHF.
Die Amrize-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 34,87 CHF an der Tafel. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'722 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 34,98 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Amrize-Aktie bisher bei 34,28 CHF. Mit einem Wert von 34,81 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 653'753 Amrize-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 25.02.2026 auf bis zu 51,34 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,23 Prozent. Bei 29,85 CHF fiel das Papier am 08.10.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Amrize-Aktie 14,40 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,561 USD. Am 28.10.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 23.02.2027 dürfte Amrize Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,36 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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