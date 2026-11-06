Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit Abschlägen

Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 34,48 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'616 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Amrize-Aktie bei 34,43 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 34,81 CHF. Bisher wurden via SIX SX 356'180 Amrize-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 29,85 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 13,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,561 USD. Amrize veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.77 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.45 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,36 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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