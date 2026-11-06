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06.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag billiger
Die Aktie von Amrize gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amrize-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 34,69 CHF.
Um 09:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,4 Prozent auf 34,69 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'712 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 34,47 CHF. Mit einem Wert von 34,81 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 209'027 Amrize-Aktien umgesetzt.
Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 32,43 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.10.2026 Kursverluste bis auf 29,85 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,561 USD. Amrize liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,02 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 3.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.45 Mrd. USD umgesetzt.
Amrize wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 23.02.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,36 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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