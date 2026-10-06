Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 31,37 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'772 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Amrize-Aktie bis auf 31,42 CHF zu. Bei 30,97 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 642'053 Amrize-Aktien.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 63,66 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.10.2026 bei 30,38 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 3,16 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,606 USD je Amrize-Aktie. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,86 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 3.49 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.24 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 2,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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