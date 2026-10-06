Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Mittag

Um 12:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 31,14 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'858 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 31,21 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 30,97 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 249'442 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 64,87 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 30,38 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 2,44 Prozent Luft nach unten.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,606 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,74 Prozent auf 3.49 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Amrize im Jahr 2026 2,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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