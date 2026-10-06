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06.10.2026 09:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Amrize. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 30,97 CHF zu.

Amrize
31.04 CHF 1.18%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 30,97 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'833 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Amrize-Aktie bei 31,05 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,97 CHF. Der Tagesumsatz der Amrize-Aktie belief sich zuletzt auf 21'907 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 65,77 Prozent Luft nach oben. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 30,38 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 1,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,606 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,86 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 2,49 USD je Aktie in den Amrize-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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