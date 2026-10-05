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05.10.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Kursverlusten

Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 30,76 CHF ab.

Amrize
30.52 CHF -2.12%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 30,76 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'708 Punkten notiert. Die Amrize-Aktie sank bis auf 30,52 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 30,70 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 642'307 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 40,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 01.10.2026 Kursverluste bis auf 30,38 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 1,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,606 USD aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,86 USD, nach 0,86 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amrize-Gewinn in Höhe von 2,50 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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