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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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05.10.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie zeigte sich zuletzt im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 30,82 CHF an der Tafel.

Amrize
30.80 CHF -1.19%
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Die Amrize-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 30,82 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 13'726 Punkten notiert. Die Amrize-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 31,03 CHF aus. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 30,68 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 30,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 242'770 Amrize-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 39,97 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.10.2026 (30,38 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 1,43 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,606 USD. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,86 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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