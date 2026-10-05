Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Amrize gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 30,75 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'698 Punkten steht. In der Spitze fiel die Amrize-Aktie bis auf 30,69 CHF. Bei 30,70 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 24'183 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 51,34 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.02.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 66,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,38 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,606 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,86 USD. Im letzten Jahr hatte Amrize einen Gewinn von 0,86 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.49 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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