Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 35,39 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'391 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Amrize-Aktie bei 35,70 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,16 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 648'770 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,07 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.09.2026 Kursverluste bis auf 33,64 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Amrize-Aktie mit einem Verlust von 4,94 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,603 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.49 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3.24 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,56 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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