Amrize Aktie News: Amrize steigt am Freitagmittag

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,9 Prozent auf 35,48 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'385 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 35,62 CHF. Bei 35,16 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 255'606 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 51,34 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie. Bei einem Wert von 33,64 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Abschläge von 5,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Amrize-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,603 USD ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Amrize hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2026 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,56 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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