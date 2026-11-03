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03.11.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagmittag im Minus
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Amrize. Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 35,08 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 35,08 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'778 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 34,99 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,29 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 280'492 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 31,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 14,91 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,561 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 28.10.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,02 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.77 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2027 veröffentlicht.
In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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