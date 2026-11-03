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03.11.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Vormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Amrize gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,25 CHF ab.
Um 09:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 35,25 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'776 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Amrize-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 35,20 CHF aus. Bei 35,29 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'063 Amrize-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Amrize-Aktie 45,65 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit Abgaben von 15,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,561 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 28.10.2026. Amrize hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.77 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.45 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Amrize am 23.02.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,36 USD je Amrize-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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