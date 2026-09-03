Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Nachmittag südwärts

Die Amrize-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 34,47 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'380 Punkten steht. Der Kurs der Amrize-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,43 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,94 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 850'246 Stück.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Amrize-Aktie somit 32,86 Prozent niedriger. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,64 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,603 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,56 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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