Amrize Aktie News: Anleger schicken Amrize am Donnerstagmittag ins Plus

Um 12:28 Uhr sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 34,96 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'372 Punkten liegt. Die Amrize-Aktie legte bis auf 35,24 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 34,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 413'250 Amrize-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 46,85 Prozent wieder erreichen. Bei 33,64 CHF erreichte der Anteilsschein am 02.09.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 3,78 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,603 USD aus. Am 06.08.2026 hat Amrize in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Amrize im vergangenen Quartal 3.49 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Amrize 3.24 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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