Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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03.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Vormittag fester
Die Aktie von Amrize zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 34,78 CHF zu.
Das Papier von Amrize legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 34,78 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'354 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Amrize-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,97 CHF an. Mit einem Wert von 34,94 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 46'229 Amrize-Aktien.
Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 47,61 Prozent Luft nach oben. Am 02.09.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 33,64 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 3,28 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,603 USD. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,56 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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