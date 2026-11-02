Amrize Aktie News: Amrize präsentiert sich am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr ging es für das Amrize-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 35,15 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'783 Punkten steht. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 35,24 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,09 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 772'928 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Amrize-Aktie. Bei einem Wert von 29,85 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.10.2026). Abschläge von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Amrize-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,576 USD. Am 28.10.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 3.77 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.45 Mrd. USD umgesetzt.

Die Amrize-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 03.11.2027.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Amrize-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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