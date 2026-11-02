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02.11.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag im Plus

Amrize Aktie News: Amrize am Mittag im Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Amrize. Das Papier von Amrize legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,6 Prozent auf 34,38 CHF.

Amrize
34.26 CHF 1.84%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Amrize zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,6 Prozent auf 34,38 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'777 Punkten steht. Der Kurs der Amrize-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,49 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 34,09 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 254'973 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 33,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.10.2026 bei 29,85 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Amrize-Aktie 15,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,576 USD. Im Vorjahr erhielten Amrize-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 28.10.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 1,00 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.77 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Amrize einen Umsatz von 3.45 Mrd. USD eingefahren.

Die Amrize-Bilanz für Q4 2026 wird am 23.02.2027 erwartet. Am 03.11.2027 wird Amrize schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amrize-Gewinn in Höhe von 2,40 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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