Amrize Aktie News: Amrize zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 34,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'720 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Amrize-Aktie bei 34,41 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 34,09 CHF. Bisher wurden heute 57'543 Amrize-Aktien gehandelt.

Am 25.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 50,12 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 08.10.2026 auf bis zu 29,85 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Amrize-Aktie liegt somit 14,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Amrize-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,576 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Amrize am 28.10.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,02 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Amrize 1,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3.77 Mrd. USD – ein Plus von 9,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Amrize 3.45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 23.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Amrize-Anleger Experten zufolge am 03.11.2027 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Amrize im Jahr 2026 2,40 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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