Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Amrize legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,9 Prozent auf 31,01 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'694 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Amrize-Aktie bis auf 31,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 31,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 865'756 Amrize-Aktien.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 65,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 30,38 CHF erreichte der Anteilsschein am 01.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 2,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,606 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Amrize am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Amrize 3.49 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Amrize wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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