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02.10.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Mittag an Fahrt

Amrize Aktie News: Amrize gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Amrize. Die Amrize-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 30,92 CHF.

Amrize
31.18 CHF -0.69%
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 30,92 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'675 Punkten liegt. Bei 31,12 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 31,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 285'459 Amrize-Aktien den Besitzer.

Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Mit einem Zuwachs von 66,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,38 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,75 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.

Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,606 USD aus. Amrize liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,86 USD gegenüber 0,86 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,50 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Amrize am 02.10.2026

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