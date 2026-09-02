Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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02.09.2026 16:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 2,1 Prozent auf 34,40 CHF ab.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 34,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'345 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 33,64 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 33,99 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'277'586 Amrize-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,34 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.02.2026 erreicht. Gewinne von 49,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.09.2026 bei 33,64 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 2,21 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Amrize-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,603 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Amrize am 06.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.49 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Amrize am 03.11.2026 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Amrize-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 2,56 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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Amrize am 02.09.2026
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