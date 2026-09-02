Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Mittag südwärts

Um 12:28 Uhr rutschte die Amrize-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,8 Prozent auf 33,79 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'291 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die Amrize-Aktie bis auf 33,64 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,99 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Amrize-Aktien beläuft sich auf 623'061 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,94 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 33,64 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2026). Abschläge von 0,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,603 USD je Amrize-Aktie. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Amrize in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.49 Mrd. USD im Vergleich zu 3.24 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Amrize dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Amrize-Gewinn in Höhe von 2,56 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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