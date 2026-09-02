Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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02.09.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittwochvormittag im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 2,8 Prozent auf 34,16 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für die Amrize-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,8 Prozent auf 34,16 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'322 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 33,64 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,99 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 189'830 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,34 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Amrize-Aktie mit einem Kursplus von 50,29 Prozent wieder erreichen. Am 02.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,64 CHF ab. Abschläge von 1,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Amrize-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,603 USD aus. Am 06.08.2026 hat Amrize die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Amrize ein EPS von 0,86 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Amrize im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.49 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
In der Amrize-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,56 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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