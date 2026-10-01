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Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226

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01.10.2026 16:29:00

Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Amrize gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Amrize-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 1,8 Prozent auf 30,79 CHF ab.

Amrize
31.39 CHF 0.02%
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 30,79 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'667 Punkten steht. Im Tief verlor die Amrize-Aktie bis auf 30,69 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,34 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 742'324 Stück gehandelt.

Bei 51,34 CHF erreichte der Titel am 25.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Amrize-Aktie damit 40,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 30,69 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,32 Prozent könnte die Amrize-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,606 USD je Amrize-Aktie. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,86 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.49 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Amrize veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Amrize einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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