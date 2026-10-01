Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
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01.10.2026 12:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Amrize. Der Amrize-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 31,23 CHF.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 31,23 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'656 Punkten realisiert. Bei 31,11 CHF markierte die Amrize-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 31,34 CHF. Von der Amrize-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 308'842 Stück gehandelt.
Am 25.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 51,34 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Amrize-Aktie derzeit noch 64,39 Prozent Luft nach oben. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,86 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Amrize-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Amrize-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,606 USD belaufen. Am 06.08.2026 äusserte sich Amrize zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,86 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Amrize noch ein Gewinn pro Aktie von 0,86 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.49 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3.24 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Amrize-Aktie in Höhe von 2,51 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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