Amrize Aktie 143013422 / CH1430134226
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.10.2026 09:29:00
Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Amrize. Zuletzt sprang die Amrize-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 31,48 CHF zu.
Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,48 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'718 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 31,53 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 31,34 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42'641 Amrize-Aktien umgesetzt.
Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,86 CHF am 18.09.2026. Abschläge von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,606 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,51 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Amrize-Aktie
Amrize-Aktie tiefer: Mario Gross wird Chef von Building Envelope
Amrize-Aktie tiefer: Finanzchef tritt nach wenigen Monaten zurück
Amrize-Aktie kräftig unter Druck: Kosten und Margendruck belasten nach Quartalszahlen
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Amrize
|
16:29
|Amrize Aktie News: Amrize tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts (finanzen.ch)
|
15:58
|Börse Zürich in Rot: SLI zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
|
12:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Mittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: Das macht der SLI am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag freundlich (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Zürich: SLI beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI letztendlich leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Amrize
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schliessen tiefer - 25'000-Punkte-Marke fällt -- Nikkei letztlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte ebenso im Minus. Die Wall Street bewegt sich auf rotem Terrain. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.