Amrize Aktie News: Amrize am Donnerstagvormittag freundlich

Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,48 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'718 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Amrize-Aktie bei 31,53 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 31,34 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 42'641 Amrize-Aktien umgesetzt.

Am 25.02.2026 markierte das Papier bei 51,34 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 63,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,86 CHF am 18.09.2026. Abschläge von 1,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,606 USD. Im Vorjahr hatte Amrize 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Amrize gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,86 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.24 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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