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01.09.2026 12:29:00

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagmittag schwächer

Amrize Aktie News: Amrize am Dienstagmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Amrize. Die Amrize-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 35,25 CHF.

Amrize
34.96 CHF -3.00%
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Die Amrize-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 35,25 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'239 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Amrize-Aktie bis auf 35,18 CHF. Bei 35,37 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 268'616 Amrize-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.02.2026 bei 51,34 CHF. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 45,65 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.08.2026 bei 35,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 0,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Amrize-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,603 USD belaufen. Am 06.08.2026 legte Amrize die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Amrize mit einem Umsatz von insgesamt 3.49 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.24 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,74 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Amrize ein EPS in Höhe von 2,56 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Amrize
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