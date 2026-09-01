Amrize Aktie News: Amrize verzeichnet am Vormittag Verluste

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 35,47 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'348 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die Amrize-Aktie bei 35,37 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 35,37 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 40'939 Amrize-Aktien umgesetzt.

Bei 51,34 CHF markierte der Titel am 25.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Amrize-Aktie ist somit 44,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 35,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Amrize-Aktie derzeit noch 1,04 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Amrize-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,603 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Amrize 0,000 USD aus. Amrize veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,86 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.49 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.24 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Amrize wird am 03.11.2026 gerechnet.

Experten taxieren den Amrize-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,56 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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