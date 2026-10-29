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29.10.2026 07:15:36
Amrize-Aktie: Konzern schliesst Aktienrückkaufprogramm vorzeitig ab
Amrize hat das im vergangenen Mai gestartete Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
Das angestrebte Rückkaufvolumen von 1 Milliarde US-Dollar wurde aber bereits erreicht, wie der Baustoffhersteller Amrize am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden gut 22,4 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese sollen vernichtet werden.
cf/
Zug (awp)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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