Amrize-Aktie: Konzern schliesst Aktienrückkaufprogramm vorzeitig ab

Es war ursprünglich für die Dauer eines Jahes bis Mai 2027 ausgelegt.

Das angestrebte Rückkaufvolumen von 1 Milliarde US-Dollar wurde aber bereits erreicht, wie der Baustoffhersteller Amrize am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden gut 22,4 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese sollen vernichtet werden.

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Zug (awp)